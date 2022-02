Film dokumentiert Monschaus Arbeit

Wie viel Arbeit und Freude in dem kleinen Bandorfer Weinberg von Norbert Monschau stecken, hat Dan Hummel aus Oberwinter in einem sehenswerten Film dokumentiert, den sich Interessierte auf der Internetseite von Oberwinter unter https://www.ober winter.de/in dex.php/aktuell-blog/gemeinde/der-weinberg-in-bandorf anschauen können. Durch alle Jahreszeiten hat Hummel den Hobbywinzer 2021 in seinem Refugium begleitet.