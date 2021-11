Feurige Liebeserklärung

Da war so mancher Einwohner in Ahrweiler verwirrt, als am Freitagabend nach 20 Uhr oberhalb der Niederhut ein Feuer und ein großes Schaubild angezündet wurden. Martinsabend war doch erst für Samstag geplant. Dann war klar: Dieser Schriftzug am Berg hatte nichts mit St. Martin aber in jedem Fall mit Liebe zu tun: „Jacky – Willst du mich heiraten?“ Jacky hat Ja gesagt.