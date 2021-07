Ferienzeit wird für Umbauten und Sanierung der kreiseigenen Schulen genutzt Nicht nur in der Integrierten Gesamtschule Horhausen (Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenräumen im Unterstufengebäude) werden Baumaßnahmen umgesetzt. An der IGS Betzdorf werden derzeit die historischen Fenster im Lehrerzimmer und Treppenhaus instand gesetzt. Eine Sanierung des Balkons der Wohnung des Hallenwartes wird an der IGS Kirchen vorgenommen.

In der Bertha-von-Suttner-Realschule Betzdorf wird das Dach im Gebäudeteil 1 (Verwaltung und Klassen, Mensa) saniert. Bodenbelagsarbeiten und die Erneuerung der Lautsprecheranlage stehen an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Betzdorf/Kirchen an. Die BBS in Wissen erhält einen Aufzug für die barrierefreie Erschließung, und an der August-Sander-Realschule Altenkirchen findet eine Verkabelungsmaßnahme im Rahmen des Digitalpakts Schule statt. Insgesamt werden 928.000 Euro für diese Maßnahmen ausgegeben. bc