Viele lobende Worte zum Abschied für Burkhard Heibel und Lothar Walkenbach gab es bereits am Mittwoch in der Sitzung des Altenkirchener Stadtrats. Auf das Wirken des scheidenden Bauamtsleiters blickte der frühere Stadt- und VG-Bürgermeister Heijo Höfer zurück. Heibel habe nach seinem Staatsexamen in Raumplanung den Blick von außen mitgebracht, den es beim Stadtumbau seit 1993 gebraucht habe.