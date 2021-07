FDP-Chef wirft OB Kaster-Meurer vor, sie habe Klaus Christ die Teilnahme am Termin verboten

„Das ist falsch. Ich habe Herrn Eitel telefonisch sehr freundlich mitgeteilt, dass seitens der Stadtverwaltung von Bad Kreuznach niemand teilnehmen wird. Die Maßnahmen rund um die Wilhelm- und Salinenstraße sind politisch beschlossen und öffentlich kommuniziert worden. Ich habe ihm weiterhin gesagt, dass dies mit Frau Dr. Kaster-Meurer so abgestimmt ist“, erklärt Klaus Christ. Und auch Heike Kaster-Meurer hat geantwortet. „Wenn Herr Christ als Mitarbeiter der Verwaltung an dem Termin einer (kleinen) Fraktion teilnimmt, müsste er oder jeder andere Mitarbeiter aus Gründen der Gleichbehandlung zukünftig bei allen Terminen aller Fraktionen teilnehmen. Das ist aber nicht Aufgabe der Verwaltungsmitarbeiter. Diese haben die Sachthemen in den Ausschüssen vorzustellen und das eben in Anwesenheit aller Fraktionen“, lautet die schriftliche Stellungnahme der Oberbürgermeisterin. ri