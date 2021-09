FCH spielt nächstes Derby

Von einem Derby zum nächsten: Der FC Hennweiler erfreut sich aktuell an turbulenten Fußball-Tagen in der A-Klasse Birkenfeld. Vielleicht hat der überraschende Punkt, den er aus Oberhausen mitbrachte, ja befreiende Wirkung und der FCH lässt am Sonntag um 15 Uhr gegen die Spvgg Teufelsfels den ersten Sieg folgen. Auf dem Papier sind die Gäste aber stärker einzuschätzen.