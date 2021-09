FCB siegt zweistellig

Der SC Kirn-Sulzbach und der TuS Becherbach spielen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 gleich zweimal. Den Auftakt macht das direkte Duell am Freitag (19 Uhr). Am Mittwoch bezwang der FC Bärenbach den VfL Weierbach II durch Treffer von Eric Porger (3), Johannes Mudrich (2), Sandro Setz (2), Nils Klein, Enrico Klein und Laszlo Grub mit 10:1 (5:1).