FC Bad Sobernheim gewinnt zur Rehborner Kerb mit 6:2

Ein wenig dürften die Spieler des FSV Rehborn auf der eigenen Kerb gestern Abend gebraucht haben, bis sie das 2:6 (1:3) in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach West gegen den neuen Spitzenreiter FC Bad Sobernheim verdaut hatten. „Aber wenn du verdient verlierst, dauert es nicht so lang“, sagte Mario Schwarz, Sportlicher Leiter der Rehborner. „Bad Sobernheim war unser bislang bester Gegner.“ Die Gäste um Spielertrainer Sebastian Kilp ließen Rehborn zwar das erste und letzte Tor des Abends durch Niklas Münch und Luca Hochstetter erzielen, trafen dazwischen aber sechsmal durch Yannick Giloy (2), Javier Paz (2) bei seinem Debüt in der A-Klasse, Niels Biegeler und Michael Kossig.