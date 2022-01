Fast zwei Millionen PCR-Tests in einer Woche

Angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus hat der Laborverband ALM einen Höchstwert an PCR-Testungen pro Woche verzeichnet. In der vergangenen Woche seien in den fachärztlichen Laboren in Deutschland etwa 1,95 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden – mehr als je zuvor in der Pandemie. Etwa jeder vierte Test (24,9 Prozent) sei positiv ausgefallen, es habe fast 490.000 positive Testergebnisse gegeben.