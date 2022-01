Fast acht Jahre im Amt

„Präses“ ist streng genommen nur die umgangssprachliche Bezeichnung dieses Amtes, das korrekterweise „Vorsitzender des Dekanatssynodalvorstands“ heißt. Der Dekanatssynodalvorstand (DSV) ist ein Gremium, das das Dekanat (also den „Kirchenkreis“) nach außen vertritt.

Das regionale Kirchenparlament ist die Dekanatssynode: Sie setzt sich aus gewählten Mitgliedern der Pfarrerschaft und Kirchenvorstandmitgliedern aller Gemeinden zusammen. Der DSV ist das geschäftsführende Organ der Synode und setzt deren Beschlüsse um.

Der Präses leitet die zweimal jährlich stattfindenden Tagungen der Dekanatssynode, in denen wichtige Entscheidungen für das Dekanat und somit die Weichen für das evangelische Leben im Westerwald gestellt werden. Das Evangelische Dekanat Westerwald umfasst rund 54 000 Menschen in 27 Kirchengemeinden und ist das flächenmäßig zweitgrößte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.