Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 14:15 Uhr

Fahrscheine nur im Zelt

Minimierte persönliche Kontakte bedeuten Sicherheit in Zeiten der Corona-Pandemie. Auf der Fähre in St. Goarshausen werden Fahrkarten in einem Zelt verkauft, das mit einer Schutzscheibe ausgestattet ist, und nicht mehr an den Autos direkt.