Der Bundestag schliddert mitten in der Pandemie als Gesetzgeber in die Krise, die Exekutive der Länder aber gleich gefährlich mit. Denn Bundes- und Landespolitiker haben leise Warnhinweise in Eilentscheidungen von Verwaltungsgerichten und sogar den Paukenschlag des Verfassungsgerichtshofs im Saarland überhört: Nur Gesetze, aber keine bloßen Verordnungen von Gesundheitsminister(innen) dürfen massiv in Grundrechte eingreifen.