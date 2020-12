Mainz/Köln

Der ehemalige Richter am Landesverfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, Prof. Friedhelm Hufen, hält die Beschlüsse, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin in einer Telefonschalte gefasst haben, für verfassungsrechtlich problematisch. Gegenüber der „Allgemeinen Zeitung“ sagte er: „Wenn ich meine Meinung in den Raum stellen darf: Dieses so breite Verbot der Gastronomie ist eindeutig verfassungswidrig.“