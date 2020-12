Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 21:11 Uhr

Nizza

Eurosport und ARD übertragen

Mit zwei Monaten Corona-Verspätung startet die Tour de France am Samstag in Nizza, ungeachtet der Reisewarnungen für Teile Frankreichs. Die Radsport-Fans können die Rundfahrt erneut komplett kostenlos schauen. Die ARD zeigt die Tour an den Wochentagen auf dem Spartenkanal One ab eine halbe Stunde nach dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten.