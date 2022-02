So wird beispielsweise die Bar Drinxx im Cinexx in Hachenburg aktuell renoviert. Auch im Programmkino Wied-Scala in Neitersen wurde investiert: Hier wurden die Tonanlage und die Bestuhlung erneuert. Die Betreiber freuen sich darauf, an allen Standorten demnächst wieder möglichst viele Gäste begrüßen zu können. nh