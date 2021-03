Es wird auch keinen Weißen Sonntag geben

Auch für die Katholiken wird das Fest der Erstkommunion in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Weißen Sonntag, also eine Woche nach Ostern, stattfinden. Die katholischen Pfarreien im Dekanat Kirchen haben auf die andauernde Pandemie reagiert. Sie verschieben die Feiern zur Erstkommunion auf den Frühherbst.