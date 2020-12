Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 16:49 Uhr

Es regnet weniger als vor der Jahrtausendwende Das Frühjahr war lange zu kalt und zu trocken. Durch die vergangenen trockenen Jahre ist der Wasserhaushalt knapp. Schon seit dem Hitzesommer 2003 fallen die Jahresniederschläge an der Nahe fast schon regelmäßig geringer aus als noch vor der Jahrtausendwende.

Im Rekordjahr 2003 fielen in Bad Kreuznach bis Juli nur 220 Liter. In diesem Jahr waren es immerhin bisher 290 Liter. Auffallend ist, dass die Regenmengen entlang der Nahe von West nach Ost abnehmen. Fielen bisher in Meddersheim 295 Liter, waren es in Guldental 265 und knapp zehn Kilometer Luftlinie entfernt in Bingen-Gaulsheim nur 192 Liter.