Es gibt noch Karten im Vorverkauf

Es gibt noch einige Karten für die Lesung von Micha Krämer am Samstag, 28. August, 20 Uhr, auf dem Parkplatz unter dem Busbahnhof in Betzdorf. Karten gibt es bei MankelMuth, beim Beerdigungsinstitut Himmrich in Alsdorf, Friseursalon Haarscharf in Kirchen sowie im Internet unter der Mai-Adresse ingo@krimibus.de.