Erstspenderzahl trotz Corona-Jahr fast verdoppelt

Der DRK-Ortsverein Nentershausen kann sich regelmäßig auf eine große Zahl an Blutspendern verlassen. So kamen 2019 zu den zehn Terminen in Nentershausen und Hundsangen insgesamt 1015 Spender, darunter 90 Erstspender.