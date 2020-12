Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 17:32 Uhr

Erstes Oldie-Treffen

Der Verein AltBlech-Freunde Bad Ems 2019 lädt am Samstag, 3. Oktober, zum ersten Old- und Youngtimertreffen in Bad Ems ein. Los geht es um 12 Uhr auf dem Veranstaltungsareal in der Wiesbach.