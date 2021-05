Erste Pfarrstelle war im Taunus Die gebürtige Darmstädterin Felizitas Muntanjohl ist Jahrgang 1957. Nach ihrem Theologiestudium in Frankfurt, Göttingen und Marburg begann 1981 ihr Vikariat in Bad Endbach-Bottenhorn. Ihre erste Pfarrstelle trat sie 1983 in Esch im Taunus an.

Wichtige Stationen waren außerdem die Pfarrstelle als Altenheimseelsorgerin in Wiesbaden, die sie seit 1998 innehat und ihre Pfarrstelle in Wiesbaden-Rambach von 2015 bis 2019. Felizitas Muntanjohl lebt mit ihrem Mann in Limburg.