Erste Lichtblicke in der vierten Welle geben Hoffnung

Ist in der vierten Welle Licht am Ende des Tunnels zu erkennen? Fakt ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz erstmals seit elf Tagen wieder unter 300 gerutscht ist. Laut dem Intensivmediziner Christian Karagiannidis braucht es eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 200, um die Intensivstationen arbeitsfähig zu halten. Bundesweit lag der Wert am Donnerstag bei 422,3.