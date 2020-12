Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 18:23 Uhr

Eröffnungsfest mit Saxofonklängen und Imbiss am 3. Oktober

Am Dienstag erfolgte die technische Abnahme des Spielgeländes im Oberhäuser Generationenpark. Ergebnis: alles gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ruckzuck erledigt sind. Und so steht der Eröffnung am Einheitsfeiertag, Samstag, 3.