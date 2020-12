Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 16:20 Uhr

Ermittler weisen auf Präventionsarbeit und Infoadressen hin

Neben der Betreuung und Beratung von Einbruchsopfern nach einer Tat bietet die Zentralstelle Polizeiliche Beratung (Beratungszentrum) beim Polizeipräsidium Trier präventive Einbruchschutzberatungen an. Diese können im Rahmen größerer Vortragsveranstaltungen erfolgen. Aber auch individuelle Einbruchschutzberatungen am Haus oder an der Wohnung von Interessierten sind möglich. Gemeinden oder Bürger können diesbezüglich Kontaktaufnahme unter Tel. 0651/ 201.575 66 oder per E-Mail an beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de Kontakt zu den Fachleuten der Polizei aufnehmen. ax