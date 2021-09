Erklärungen zu „2G+“ und der Warnampel

Heißt für die Gastrobranche nach Auskunft der Kreisverwaltung: In Warnstufe 1 dürfen gleichzeitig maximal 25 getestete Ungeimpfte in den Innenbereich, in Warnstufe 2 maximal zehn, in Warnstufe 3 maximal fünf. Im Außenbereich entfällt die Testpflicht indes.

Bei der Einhaltung von striktem „2G“ oder „2G+“ entfallen für Gäste sämtliche Auflagen und Einschränkungen innerhalb der Kneipe oder des Restaurants – bis auf die Erfassung der Kontaktdaten. Derzeit gilt im AK-Land Warnstufe 1. lör