Erinnerung bleibt auch in der Gedenkstätte wach

Auch in Weimar wurde in der Gedenkstätte Buchenwald in einem ökumenischen Gottesdienst an den ermordeten Geistlichen Paul Schneider erinnert. An Kreuzen auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ sind Rosen niedergelegt. Im Fachwerkvorbau neben der Eingangstür zur evangelischen Kirche Dornholzhausen, wo Paul Schneider von 1926 bis 1934 als Pfarrer wirkte, wurde zu seinem Todestag eine Gedenktafel angebracht, die an den Theologen erinnert.