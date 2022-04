Erinnern und Feiern in Bewegung: Vom Emmaus-Gang bis zur großen Nachtwanderung

Eine spirituelle Nachtwanderung mit einer Länge von circa 20 Kilometern und sieben Stationen bietet die Stiftskirchengemeinde Diez an. Sie beginnt an Karfreitag um 23 Uhr mit einer kleinen Stärkung am Gemeindehaus in Diez und endet dort wieder am folgenden Morgen. Anmeldungen sind über die Website der Gemeinde (stiftskirche-diez.de) möglich. „Vom Dunkel ins Licht“ ist das Motto für die Osternacht in der St.-Peter-Kirche in Altendiez. Sie beginnt am Karsamstag um 22 Uhr bei Feuerschein vor dem Gotteshaus, bevor die Anwesenden in die Kirche einziehen.

Unkonventionelle Feiern gibt es auch in der Esterau. In Dörnberg wird am Karsamstag um 21 Uhr ein Osterfeuer entzündet. Am Ostermontag startet um 14 Uhr in Geilnau ein Emmaus-Spaziergang vom Brunnenhaus zur Turnhalle. Am Ostermontag ist von 14 bis 18 Uhr in Schönborn der Pfarrgarten für Groß und Klein geöffnet; tags zuvor kann dort um 10 Uhr im Kindergottesdienst nach Eiern gesucht werden. Mit einem Feierabendmahl im Luthergarten wird in Klingelbach an Gründonnerstag um 19 Uhr an Jesu letztes Abendmahl erinnert.

Zum Osterspaziergang und der Eiersuche für Kinder im Pfarrgarten lädt die Kirchengemeinde Bornich für Ostermontag um 10 Uhr ein. Zur gleichen Zeit gibt es einen bewegten Familiengottesdienst in Himmighofen, der von der Grillhütte zur Kirche führt. Eine Osterwanderung von Becheln nach Schweighausen, während der Abendmahl gefeiert wird, bietet die Emmausgemeinde Schweighausen am Ostersonntag an, los geht's um 10 Uhr am Friedhof in Becheln.

Viele Kirchengemeinden beginnen den Ostermorgen in aller Frühe um 6 Uhr mit einer Andacht und einem anschließenden Frühstück, so etwa in der Jakobuskirche Freiendiez, in Hirschberg, Flacht, Oberlahnstein, und Dienethal.

Teilweise gelten noch Corona-Einschränkungen, und es bedarf einer Anmeldung. Überall wird unter entsprechenden Hygienekonzepten das Abendmahl angeboten.

Eine Übersicht mit noch mehr Andachts- und Gottesdienstangeboten der evangelischen Gemeinden von Gründonnerstag bis Ostermontag findet sich auf der Internetseite des Dekanats unter evangelisch-nassauer-land.de