Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 13:09 Uhr

Erhöhte Eintrittspreise

Bei 1000 Zuschauern ist Schluss. Mehr Fans dürfen bei den Finalspielen in der Eishockey-Regionalliga nicht ins Stadion, weder in Diez noch in Neuwied. Die Einbußen durch die Zuschauerbeschränkung zwingen den EHC Neuwied aus wirtschaftlichen Gründen dazu, die Eintrittspreise zu erhöhen.