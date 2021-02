Ende der Woche soll das ZUG-Projekt („Zukunft Gesundheitsnetzwerke Rheinland-Pfalz“) vorgestellt werden. Am Beispiel der Einrichtungen in Kirn und Saarburg soll erprobt werden, wie kleine Krankenhäuser auf dem Land mit Kliniken in Ballungszentren optimal kooperieren können.

Das Sozialministerium hat ein Jahr lang mit Experten der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und Krankenkassen an Lösungsansätzen gearbeitet, die in Kirn und Saarburg umgesetzt werden könnten. as