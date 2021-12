Plus

Ali Zülfikar ist in unserer Region kein Unbekannter: Eine Zeichnung, die sich kritisch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auseinandersetzt, löste im Jahr 2018 einen Eklat in Linz aus. Das Werk sollte in einer Ausstellung des Kunstvereins Klio gezeigt werden. Auf Intervention der türkischen Generalkonsulin in Mainz, Sibel Müderrisoglu, entschied jedoch Bürgermeister Hans Georg Faust zunächst, das Bild vorerst nicht zu zeigen.