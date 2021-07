Er lebt und wirkt in Vallendar

Biografie: Christian Löhr wurde 1972 geboren und wuchs in Thüringen als Mitglied des einzigen katholischen Knabenchors der DDR auf, den Dresdner Kapellknaben. Nach der Wende war er Mitglied der Regensburger Domspatzen, bevor er in München und Rom Philosophie und Theologie studierte.

2000 fand seine Priesterweihe in Eichstätt statt, seit 2016 ist er internationaler Leiter des Schönstatt-Priesterverbands und lebt in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) im großen Tagungshaus auf Berg Moriah. Seit vielen Jahren liebt er es, als Bordpfarrer auf Kreuzfahrtschiffen auf große Reise zu gehen. Anfangs habe er das gegenüber Mitbrüdern gar nicht so oft thematisiert, erzählt er bescheiden, aus Sorge vor Neidreaktionen. Doch jetzt hat er ein lesenswertes Buch voller Weisheiten und Anekdoten geschrieben.

Das Buch: Segen voraus – Als Pfarrer auf hoher See. Herder Verlag, 160 Seiten, 16 Euro