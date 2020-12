Entscheidung zum Projekt „Quartier Kölner Straße“ erst später Das Projekt „Quartier Kölner Straße“, das Markus Wahl von City-Immobilien in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Architekt Michael Schneider aus Koblenz Ende Oktober für den aktuellen Edeka-Standort an der Kölner Straße vorgestellt haben, ist erst einmal auf Eis gelegt worden. Der Bauausschuss und der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung votierten mehrheitlich dafür, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. Einen entsprechenden Antrag hatten Friedhelm Münch, Fraktionssprecher der FWG, und Wilfried Eraßmy (Bündnis 90/Die Grünen) gestellt.

„Es konkurriert mit anderen Projekten, die wir in der Pipeline haben“, begründete Münch den Antrag. Ein weiteres Fass aufzumachen, könne man gegenüber dem Investor nicht verantworten. Es müsse erst Klarheit bei den anderen Vorhaben herrschen. Allerdings ist es jetzt schon fraglich, ob ein fünfgeschössiges Gebäude an diesem Standort überhaupt eine Chance hat. Mehrere Mitglieder beider Ausschüsse ließen durchblicken, dass sich ihnen zufolge ein solcher Bau nicht in das Stadtbild einfügen würde. sm