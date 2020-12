Nicht nur für die Naherholung der Einheimischen – auch für den Tourismus im Westerwald birgt der Stegskopf enorme Potenziale, findet die Bürgerinitiative „Freie Wege für alle“. BI-Mitglied Jo Heß, in Derschen aufgewachsen und heute wohnhaft in Lautzenbrücken, hat es sich seit 2017 zur Aufgabe gemacht, an einzelnen Tagen im Frühjahr und Sommer die Wanderer und Radfahrer zu zählen, die sich schon jetzt – teils auch auf verbotenen Pfaden – den Stegskopf erschließen. Und es werden immer mehr: In diesem Jahr hat sich Heß an Christi Himmelfahrt und den Pfingsttagen insgesamt zehn Stunden lang an zehn verschiedenen Standorten positioniert – und ist dabei allein auf 1023 Radfahrer gekommen.