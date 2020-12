Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 20:17 Uhr

Enorme Zugriffszahlen machen Servern Probleme Vor allem weiterführende Schulen berichten über Serverprobleme. Das Pädagogische Landesinstitut (PL) hat nun darauf reagiert. Man habe alle Dienste, die aktuell nicht zwingend notwendig sind, von der Internetanbindung genommen oder die Kapazitäten heruntergefahren, berichtet eine Sprecherin auf Anfrage.