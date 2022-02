Engagiert für die katholische Kirche

Viola Kohlberger (30) kommt aus Landberg am Lech und promoviert in München in katholischer Theologie. Sie ist bei der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg im Diözesanverband Augsburg aktiv als gewählte Kuratin (geistliche Leitung). Bundesweit bekannt wurde sie, als sie beim Synodalen Weg mit Kardinal Rainer Maria Woelki aneinandergeriet.

Melanie Giering (20) kommt aus Hamburg und studiert in Lüneburg Kulturwissenschaften. In ihrer Heimatgemeinde in Hamburg ist sie engagiert in der Jugendarbeit, vor allem bei der Firmkatechese.

Beide sind stimmberechtigte Mitglieder des Synodalen Wegs und betreiben den Instagram-Account „Jung & Synodal“.