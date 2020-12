Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 17:14 Uhr

Auch in Remagen wird fleißig Behelfsmundschutz genäht. Dazu aufgerufen hatte Silke Bisenius im Nachbarschaftsportal www.nebenan.de. Mittlerweile sind sieben fleißige Frauen dabei, kostenlos Masken für Krankenhäuser und Wohlfahrtsverbände in der Umgebung herzustellen.

In nur zwei Tagen sind so mehr als 70 Stück entstanden. Zu den Näherinnen gehören Rosemarie Horn, Susanne Pfaff-Deser, Berti Föhr, Tanja Hüpper, Kristin Voigt, Michaela Adolphs und Irene Thönnessen. Remagener sind weiterhin zur Stoffspende aufgerufen, weitere Mitstreiter sind willkommen. Weitere Infos gibt es per E-Mail an die Adresse remagenhilft@gmail.com