Energieversorgung Limburg ist entscheidend mitbeteiligt

Die Energieversorgung Limburg (EVL) erneuert die Versorgungsleitungen (Gas und Wasser) einschließlich der Hausanschlüsse in der Diezer Straße (B 54) bis zur Stadtgrenze nach Diez in mehreren Bauabschnitten. Die Stadt Limburg beteiligt sich in diesem Zusammenhang mit der Erneuerung der Bürgersteige und den Abwasser-Hausanschlussleitungen.