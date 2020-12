Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 14:57 Uhr

Energieagentur wurde 2012 als Landestochter gegründet

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH ist 2012 als hundertprozentige Landestochter gegründet worden. Sie wird aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz finanziert. Derzeit beschäftigt sie 59 Mitarbeiter in der Zentrale in Kaiserslautern und in den Regionen des Landes.