Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 08:08 Uhr

Emichonen, Schinderhannes und Franzosensprengmeister prägten Geschichte Die Ruine Naumburg thront mit der Bundesflagge majestätisch über Bärenbach und ist von dort aus sehr gut zu sehen. Erbauer dürften im 11. Jahrhundert die Nahegaugrafen (Emichonen) gewesen sein.