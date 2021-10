Elli Brungs erhält Ehrenplakette des Kreises

In ihrer Abschiedsrede machte sie das an Zahlen deutlich. 2011 hatte der Verband 101 Frauen- und 271 Mädchenmannschaften, 2021 sind es 91 Teams bei den Frauen, aber nur noch 90 bei den Juniorinnen. „Das führt dazu, dass heutzutage in kreisübergreifenden Staffeln große Entfernungen entstehen. Aber das sind nicht die einzigen Gründe für den stetigen Rückgang“, sagte sie. Ihrer Nachfolgerin wünschte sie großes Stehvermögen und eine erfolgreiche Arbeit am notwendigen Aufwärtstrend. hjs