Archivierter Artikel vom 23.02.2021, 22:21 Uhr

Elfter Meisterkurs für Kirchenmusiker im September Ein weiteres Kursangebot außerhalb des üblichen Zeitraums der Mattheiser Sommerakademie soll ein Meisterkurs mit Edoardo Bellotti sein, der von 22. bis 26. September angeboten wird.

Nachdem mit dem Professor an der Hochschule für Künste in Bremen bereits 2019 ein Orgelkurs geplant war, den er krank-heitsbedingt nicht anbieten konnte, soll es in diesem Jahr mit Unterstützung des Stummorgelvereins Rhaunen einen Orgelkurs für Studenten an Kirchenmusikschulen sowie Kantoren geben. Kantorin Andrea Coch wird den Dozenten unterstützen.