Elf Kommunen suchen Verbindendes

Elf Kommunen haben sich 2018 in einem Netzwerk vereinigt, um gemeinsam Projekte in einer Modellregion anzuschieben. Darunter sind die Städte Neuwied, Andernach, Bendorf, Remagen, Sinzig und Vallendar, ferner die VGs Weißenthurm, Unkel, Linz, Bad Breisig und Bad Hönningen. Erstes Projekt nach zwei Jahren Dialog: die Mobilitätsstrategie 2030 plus.