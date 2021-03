Einzelhandel darf unter Auflagen wieder öffnen In Geschäften bis 800 Quadratmeter gilt eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde (bei 800 Quadratmetern also maximal 80 Personen), in größeren Läden von 20 Quadratmetern pro Kunde – und ab 2000 Quadratmetern von 40 Quadratmetern pro Kunde. Die Öffnung wurde am Freitag durch die Landesregierung so erklärt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz den siebten Tag in Folge landesweit unter dem Wert von 50 lag. In Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 sollen die Lockerungen nicht eingeführt werden.

Wenn die landesweiten Inzidenzwerte an drei Tagen in Folge über 50 steigen, wird der Öffnungsschritt zurückgenommen – zumindest in Kommunen, die über 50 liegen. In den Geschäften gibt es dann wieder Termin-Shopping mit einem Kunde auf 40 Quadratmetern sowie Kontaktnachverfolgung.