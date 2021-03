Einzelgänger hat Schafe bei Hachenburg getötet Die Anfang März aus Berod bei Hachenburg und Höchstenbach gemeldeten Schafsrisse gehen nicht auf das Konto von Wölfen aus dem Leuscheider Rudel. Stattdessen hat ein allein umherstreifender Rüde die Tiere getötet. Das ist das Ergebnis der Individualisierung durch das Senckenberg-Institut in Gelnhausen, über das die Stiftung Natur und Umwelt auf ihrer Internetseite informiert.

Der Rüde GW1896m hatte demzufolge bereits Ende Februar in der Verbandsgemeinde Loreley (Rhein-Lahn-Kreis) Schafe gerissen. In der Nacht zum 2. März tötete er dann vier Schafe aus einem Projekt des Nabu in Höchstenbach und in der darauf folgenden Nacht zwei weitere Schafe in Berod. Zuvor wurde der Einzelgänger bereits mehrfach durch Schafsrisse in Süddeutschland nachgewiesen, etwa in Bayern sowie im Schwarzwald. mif