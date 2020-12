Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 12:34 Uhr

Die Corona-Krise zeigt uns, welche sozialen Kräfte in unserer Gesellschaft schlummern und vielleicht darauf gewartet haben, geweckt zu werden. In einigen Koblenzer Stadtteilen ist das bereits vor der Pandemie geschehen.

Das jüngste Bürgerprojekt gedeiht gerade in Pfaffendorf, wo sich Menschen zu einer lockeren Winzergemeinschaft zusammentun und mit einem Winzer Wein anbauen. In Güls bringen Einheimische einen Wochenmarkt auf die Beine, der im Mai startet, und in der Goldgrube engagieren sich Menschen seit einem Jahr für ihren essbaren Stadtteil, bei dem Nutzpflanzen im öffentlichen Raum angebaut und von jedem geerntet werden dürfen (wir berichteten).

Allein diese ausgewählten Projekte zeigen, wie viel Leben und Kraft in unserer Stadt stecken. Manchmal muss man einfach mal eine Idee äußern – und vielleicht wächst daraus mit anderen zusammen etwas Gutes.

Katrin Steinert

