Einsatz auch in nachhaltigen Beweidungsprojekten

Die Stiftung möchte einladen, abseits der Klischees den Blick auf wissenschaftsbasierte Erkenntnisse in die Sinne und Talente der Esel zu richten. Dazu hat das Bündnis ein Booklet entwickelt, das Informationen und Bilder bietet, um das Verhalten von Eseln besser zu verstehen ( www.buendnis-mensch-und-tier.de/haustier-des-jahres/2022-der-esel).

Daraus ergeben sich etwa Impulse für einen Einsatz von Eseln in der tiergestützten Intervention. Hierzulande werden Esel auch in der nachhaltigen Beweidung eingesetzt. „Esel sind gute Begleiter des Menschen, und so verdienen sie es, dass wir sie nicht nur artgemäß halten, vielmehr auch ihre mentalen und sozialen Bedürfnisse würdigen und unterstützen“, fordert die Stiftung.