Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 10:22 Uhr

Einrichtungen sind geschlossen – 28 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Aufgrund der aktuellen Pandemielage bleiben das Hallenbad, die Cruceniathermen, die Crucenia-Totes-Meer-Salzgrotten sowie das Bäderhaus in Bad Kreuznach bis auf Weiteres geschlossen, teilt die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke mit. So wie es derzeit aussieht, wird laut Dreesbach auch das Freibad Bosenheim in dieser Saison geschlossen bleiben. 28 Mitarbeiter bei der Badgesellschaft und im Bäderhaus – Schwimmmeister, Aufsichtskräfte, Kassenpersonal – befinden sich derzeit in Kurzarbeit.