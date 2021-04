Plus

Die Vor-Tour der Hoffnung hatte sich für das Jubiläumsjahr dank vieler Unterstützer „Leuchtturmprojekte“ auf die Fahne geschrieben. Dabei handelt es sich in erster Linie um attraktive kulturelle Ereignisse, die für den guten Zweck über die Bühne gehen sollten. Was das angeht, hatten laut Jürgen Grünwald bereits zahlreiche Unterstützer signalisiert, ihre abgesagten „Leuchttürme“ ins Jahr 2021 zu verlegen. Nun steht aber fest, dass eine Reihe dieser Veranstaltungen erneut ins Wasser fallen. Davon betroffen sind: Konzert mit DonnaWetter in Bad Kreuznach (5. April), ein Auftritt von SahneMixx im ZaP Emmelshausen (20. April), ein Kabarettabend mit Volker Weininger (2./3. Mai) beim Grafschafter Winzerverein, eine Pflanzaktion auf Schloss Dhaun (8./9. Mai) und „Bettenfeld rockt ...“ in Bettenfeld (11. Juli).