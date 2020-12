Nach dem Erfolg der zweitägigen Corona-Schnelltestaktion des Deutschen Roten Kreuzes vergangene Woche auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach mit rund 700 Teilnehmern wird die Aktion wiederholt (wir berichteten bereits am Montag): heute, Dienstag, 29, Dezember, und am morgigen Mittwoch, jeweils von 10 bis 17 Uhr. „Wir sind von der positiven Resonanz unseres Testangebots begeistert. Die Menschen waren alle sehr geduldig, diszipliniert und froh über die einfache Testmöglichkeit“, schreibt DRK-Sprecher Philipp Köhler.