In ihrer Stellungnahme zum Bebauungsplan „Auf der Au“ hat die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis eindeutig die ökologische Wertigkeit des Areals am Biersdorfer Hüttenweiher festgestellt. So ist in dem Papier von 2018 unter anderem von einer „besonderen Bedeutung als Lebensraum für wild lebende Pflanzen- und Tierarten“ die Rede, von einem „Vorbehaltsgebiet für den Arten- und Biotopschutz“.